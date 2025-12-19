В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии с 1 января

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что с 1 января 2026 года пенсию повысят пожилым людям, которым в декабре исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил инвалидность I группы, сообщает РИА Новости .

Согласно действующему законодательству эту доплату устанавливают только по одному из двух оснований. Ее начинают выплачивать с месяца, следующего за тем, когда возникло право на выплату.

«Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а ее размер в 2026 году, напомним, 9584 рубля 69 копеек», — рассказал депутат.

С 2026 года пенсия неработающих пенсионеров возрастет на 7,6%. С февраля поднимут пенсии с учетом инфляции за прошлый год, а с апреля — увеличат социальную выплату после пересмотра по данным Социального фонда, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Так, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. До 9 584,69 рубля увеличится и фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла поднимут до 156,76 рубля, говорит эксперт.

