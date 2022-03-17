РИАМО - 17 мар. На перроне Ярославского вокзала в Москве вечером в четверг скопилась большая толпа пассажиров из-за задержки пригородных поездов, сообщил РИАМО очевидец.

По его словам, электрички задерживаются почти на час на всех направлениях.

Табло с информацией об отправлении поездов не показывают данные. Все электрички стоят с закрытыми дверями.

По громкой связи пассажирам объявляют о том, что некоторые маршруты задерживаются. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщали, что на Ярославском направлении Московской железной дороги по техническим причинам в пути задерживаются пригородные поезда в столицу и область.