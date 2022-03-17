РИАМО - 17 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реконструкцию газопровода в столичном районе Строгино, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект расположен на улицах Маршала Прошлякова, Маршала Воробьева и 2-й Лыковской улице.

Как заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, провести реконструкцию газопровода необходимо из-за его продолжительного срока эксплуатации.

Общая протяженность участка реконструируемого газопровода составляет 6,9 км. В ходе работ также планируется проложить электрокабели длиной 1,1 км.

Пятова добавила, что сейчас через газопровод топливо подается в ГРП «Щукино», откуда газ поступает в коммунальные и жилые объекты Северо-Западного административного округа Москвы.