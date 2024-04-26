Воробьев принял участие в закладке капсулы в основание нового хаба в Селятине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы в основание нового транспортно-логического хаба в Селятине. Вместе с ним в мероприятии участвовали губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК „КТЖ“» Нурлан Сауранбаев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне — нашим президентом (Владимиром Путиным - ред.), (председателем КНР - ред.) господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым - ред.) — намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас», — заявил Андрей Воробьев.

По словам главы региона, тема логистики, транспортного сообщения, инвестиций, создания рабочих принципиально важна для Подмосковья. Он подчеркнул, что все три стороны плечом к плечу работают, чтобы каждый год видеть экономические и технологические успехи. Этот проект также дает дополнительные экспортные возможности для малого и среднего бизнеса.

«Хочу пожелать всем участникам этого проекта успехов. В добрый путь!» — высказался губернатор.

Состав и цели логистического комплекса

Многофункциональный логистический комплекс будет состоять из мультитемпературного склада площадью 65 тыс. кв. м, контейнерных площадок на 3 тыс. TEU (20-футовые контейнеры), площадки для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей. 3 км дополнительных железнодорожных путей построит Казахстан. Все работы планируют завершить в следующем году.

В дальнейшем через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта агропромышленного комплекса Московской области, при этом экспорт с Китаем увеличится в три раза (с 180 тыс. до 550 тыс. тонн), также будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь отметил, что в 2013 году Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства «Один пояс и один путь» в Астане. Первыми странами, которые поддержали эту инициативу и стали ее участниками, были Россия и Казахстан.

«На этот раз совместно с российской транспортной компанией «Славтранс-сервис» и «Казахстанскими железными дорогами» будет реализован проект логистического комплекса «Селятино». Он станет важной логистической хабовой базой для трех стран. Многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая еще более удобный и стабильный торговый канал», — заявил секретарь парткома.

Он уверен, что при мощной поддержке России и Казахстана получится построить современную логистическую систему в Азии и Европе.

Отправка первого контейнерного поезда HUB to HUB

В китайско-казахстанский терминал в городе Сиань (КНР) из Селятино уже отправился первый контейнерный поезд HUB to HUB, который принадлежит новому совместному проекту России, Китая и Казахстана. Речь идет о 50 контейнерах с российской продукцией, в том числе товарами из Подмосковья. В поезде все — от кондитерских изделий до строительных материалов.

Председатель правления АО «НК «КТЖ»» Нурлан Сауранбаев отметил, что начало большому проекту с Россией и Китаем положено. При этом Казахстан вкладывает большие ресурсы в развитие транзитного потенциала. За последние годы страна вложила в эту сферу 35 млрд долларов. За это время в семь раз вырос транзит по коридорам в РФ и Китай через Казахстан.

«Реализация этого проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности», — сказал Сауранбаев.

Подмосковье — флагман российского экспорта

Сухой порт «Селятино» — один из самых крупных в регионе. Комплекс объединен с самым большим железнодорожным контейнерным терминалом в регионе. Вместимость контейнерного парка составляет 22 тыс. TEU. Грузы доставляют железнодорожным и автотранспортом из разных регионов РФ и зарубежных стран, также организовывается обратная загрузка. В 2024 году планируется принять и отправить почти 19 млн тонн груза.

Председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев отметил, что транзит через Казахстан обеспечивает «КТЖ». Сианьский порт в провинции Шэньси осуществляет отправку поездов с получением мер господдержки. По его словам, это начало шелкового пути, центр Китая, где находится продукции из товаропроводящих регионов.

«Московская область фактически становится флагманом российского экспорта в Китай. Это самый перспективный рынок. Мы даем нашим казахским и китайским партнерам преференциальные условия работы. Первый поезд придет в КНР через 13 дней, для сравнения по глубокому морю это бы заняло 60 дней. Сейчас мы уже создали контейнерную площадку и приступаем к строительству склада для консолидации готовой продукции в обратную загрузку. «Селятино» станет местом притяжения экспортеров со всей России», — заявил Голландцев.

В проект входит строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из Селятино. Пока маршрут этой дороги не обсуждался, все вопросы решит объездная дорога. В ближайшее время с людьми проведут встречу по этому поводу.

Отмечается, что 15% поставок из региона в другие страны — это продукция АПК. Московская область на первом месте в России по экспорту мяса, молочных продуктов, напитков, овощей и фруктов. Основными экспортными партнерами региона являются Казахстан, Белоруссия и Китай.