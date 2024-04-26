В Жуковском прошла Всероссийская акция «Диктант Победы»

сегодня в 16:23

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Данная акция проходит в шестой раз.

В Жуковском было открыто 18 площадок, где проводился диктант.

В акции приняли участие: секретарь местного отделения партии Юрий Прохоров, руководитель фракции Игорь Марков, депутаты совета депутатов муниципалитета.

«В этом году задания были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам» — сказал Юрий Прохоров.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.