Музруководитель из Химок вышла в финал этапа конкурса «Воспитатель года»

Музыкальный руководитель дошкольного отделения «Котенок» МБОУ «Тридцать первая школа» Елена Ищук из Химок стала финалистом регионального этапа конкурса «Воспитатель года — 2024». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Вместе с химчанкой участие в отборочном этапе принимали 52 педагога дошкольного образования из разных муниципалитетов региона. Победитель, который представит Подмосковье уже на всероссийском конкурсе, будет определен в августе.

«Мой педагогический стаж составляет более 25 лет. В детском саду «Котенок» работаю с открытия. В этом году отмечаем юбилей — 10 лет. Участие в конкурсе — это настоящее удовольствие и праздник. Благодаря «Воспитателю года» в моей жизни появилось очень много новых интересных знакомств. Огромное спасибо жюри за такую высокую оценку», — поделилась Елена Ищук.

В отборочном этапе педагоги дошкольного образования прошли несколько испытаний, в ходе которых наглядно показали свои достижения в работе, провели мастер-классы для коллег. Кроме того, конкурсанты прошли собеседование, в котором рассказали о себе, своей профессии, опыте общения с коллегами, детьми и их родителями.

«Мы с коллегами-педагогами безгранично гордимся Еленой Ищук и поздравляем ее с выходом в финал! Желаем удачи! Надеемся, именно она представит всю нашу область на Всероссийском этапе», — рассказала депутат совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

Вместе с Еленой Ищук за выход на Всероссийский этап конкурса поборются воспитатели из Раменского, Дмитровского округов и Щелкова, а также из Мытищ. Областной победитель будет определен в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.