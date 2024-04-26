сегодня в 16:25

Шойгу: систематические удары ВСУ по ЗАЭС могут спровоцировать катастрофу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия украинских войск могут привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ведомства .

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

По его мнению, Украина может быть причастна к подмосковной катастрофе — теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Министр подчеркнул, что следы террористического акта ведут к Киеву.

Ранее Шойгу выразил уверенность в достижении всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. Помехи, создаваемые западными странами, этому не смогут помешать.