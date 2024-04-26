Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев провели профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!». Участковые уполномоченные полиции рассказали местным жителям о наиболее распространенных способах обмана, а также напомнили о необходимых мерах предосторожности, говорится на сайте администрации муниципалитета.

Полицейские разъяснили гражданам, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или операторами мобильной связи и сообщать о несанкционированном списании денежных средств или оформлении кредита посторонними, о совершении различных преступлений или о том, что родственник попал в ДТП, о необходимости продления договора по услуге мобильной связи. В схеме обмана по телефону могут участвовать несколько преступников.

Полицейские призвали граждан не верить таким звонкам и немедленно прекратить разговор. Затем обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по телефону горячей линии, который указан на оборотной стороне каждой банковской карты. Перезвонить родственнику, о котором шла речь. Если телефон отключен — связаться с другими родственниками или друзьями для уточнения информации. Обратиться лично в ближайший филиал компании, предоставляющей услуги сотовой связи.

В завершение мероприятия участникам акции раздали тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.