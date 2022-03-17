РИАМО - 17 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин встретились с подмосковными аграриями. На встрече речь шла о том, как обеспечить бесперебойную и стабильную работу агропромышленного комплекса в условиях санкций, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Цель нашей встречи - оказать максимальную помощь, субсидирование ли это процентной ставки по коммерческим кредитам или погектарная поддержка. Нам важно услышать, какие проблемы у вас со сбытом и как увеличить производство», — сказал Воробьев.

Он также поблагодарил всех, кто инвестировал в сельское хозяйство и верил, что будет результат. Губернатор отметил, что это важно в части экспортного потенциала, продовольственной безопасности.

Одним из главных вопросов является импортозамещение, которое позволит российскому производству не зависеть от «настроения» иностранных компаний. В первую очередь это затрагивает средства защиты растений, семян, запчастей.

«На семена мы обращаем особое внимание. В этом году будет запущена федеральная программа семенного материала в стране, чтобы зависимость от импортных поставок была максимально снижена. У нас есть проект по семеноводческому центру на юге Подмосковья - в Зарайске и Серебряных Прудах», — отметил Разин.

Производство мяса и птицы

Московская область, как и вся страна, на 99% зависит от импорта племенного яйца и суточных цыплят. В Московской области планируют построить племенное предприятие для выпуска «родительского яйца». Это является тонкой селекционной работой, но в стране есть специалисты, которые могут реализовать проект.

В Подмосковье сейчас работают 2 птицефабрики по производству индейки (Бронницкая и Егорьевская), 3 крупные бройлерные птицефабрики («Элинар – Бройлер», «Куриное Царство» - филиал «Петелинская птицефабрика» и филиал «Моссельпром»).

«Элинар – Бройлер» выпускает 35% валового производства мяса птицы в Подмосковье. У компании есть собственный цех родительского стада, бройлерное производство, кормоцех и цех переработки бройлеров. Площадки находятся в Чехове, Наро-Фоминском округе, Орехово-Зуевском округе и Богородском округе.

Что касается свиноводства, то поголовье в Подмосковье составляет 342,1 тыс. Объем производства в прошлом году составил 63,9 тыс. т. Это на 8,9% больше, чем в 2020 году. В регионе работают 5 крупных свиноводческих предприятий: ЗАО «Тропарево», СПК «Машкино», ООО «Кампоферма», «СПФО», ООО «СПФ Агро».

В Московской области производят порядка 1 млн т мяса и мясной продукции в год. Около 60 крупных, средних и малых предприятий функционируют в этом направлении.

Производство молочной продукции

Региональные производители выпускают свыше 1 млн т молока и молочной продукции ежегодно. В отрасли работают свыше 10,5 тыс. человек, это более 100 предприятий.

В Московской области с нуля созданы многие отрасли, так, к ним относится производство сыра.

Поддержка аграриев

Что касается мер поддержки, в Подмосковье объем государственной поддержки увеличили на 1 млрд руб. за счет бюджета региона и на 600 млн руб. — за счет федерального. В то же время аграрии могут привлечь льготные субсидируемые кредиты на сумму до 8,5 млрд руб.

Подмосковье выделило еще 368 млн руб. на погектарную поддержку. Теперь вместо 2,5 тыс. руб. за гектар — 4 тыс. Были увеличены и субсидии на возмещение ставки рефинансирования до 480 млн руб. Благодаря этому аграрии смогут брать кредиты под 5%.

200 млн руб. направляются на стимулирование производства молока и содержание племенных животных.

В апреле начнется программа «Подмосковные 10 гектаров». Фермеры будут получать землю безвозмездно. Проект будет реализовываться в 3 пилотных округах: Шатура, Серебряные Пруды, Лотошино. Стартовал сбор заявок.

В Подмосковье намерены также предоставить допсредства на поддержку производства хлеба.