РИАМО - 17 мар. Церемония вручения наград 19-й национальной премии МУЗ-ТВ переносится с 3 июня на неопределенный срок, сообщает Nation News.

Мероприятие должно было пройти на стадионе «ЦСКА-арена» в Москве. Режиссером должен был быть Олег Бондарчук. Именно он был режиссером прошедших мероприятий в 2013, 2014, 2019 и 2021 годах.

Известно, что перенос церемонии связан с военной спецоперацией на Украине. Ранее некоторые артисты уже сообщили о переносе своих концертов.

Также от трансляции развлекательных передач на неопределенное время отказались многие федеральные телеканалы.