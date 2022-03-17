РИАМО - 17 мар. Сотрудники полиции задержали мошенника, который подозревается в хищении более 37 млн рублей. Ранее мужчина уже был судим, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что 26-летний заявитель решил обменять денежные накопления в рублях на иностранную валюту. Один из его знакомых порекомендовал ему обратиться к финансовому брокеру, мужчина последовал совету.

Под предлогом обмена валюты «брокер» по телефону сказал заявителю проследовать в банк и передать там сумку с деньгами мужчине, который должен быть произвести обмен денежных средств. Когда все было выполнено, неизвестный с денежными средствами проследовал в сторону кассы, но обратно так и не вернулся.

Общая сумма ущерба составила 37 млн 250 тыс. рублей. Подозреваемый был задержан на Вересковой улице. Им оказался 54-летний ранее судимый приезжий мужчина. При обыске у него была изъята часть похищенных денежных средств.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Сейчас сотрудники полиции разыскивают сообщников задержанного.