РИАМО - 17 мар. Российский бизнесмен и основатель Альфа-банка Михаил Фридман заявил, что в результате санкций у него заморожены банковские счета и заблокированы карты, из-за чего он не может оплатить даже услуги уборщицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллиардер дал интервью Bloomberg и рассказал, что чувствует себя в Лондоне «как в плену», так как сейчас никуда не может выехать. В настоящий момент предприниматель пытается понять, как ему достать деньги на базовые расходы, как, например, услуги уборщицы.

«Может быть, мне стоит убирать дом самому, это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», – сказал Фридман.

Перед началом российской спецоперации на Украине состояние Фридмана оценивалось в 14 млрд долларов, но после того, как против него были введены санкции со стороны Британии и ЕС, никаких денег он получить не может, а наличных у бизнесмена нет.

Ранее из-за санкций совет директоров Альфа-банка покинули Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Кроме того, Фридман и Авен также покинули советы директоров и руководящие должности в X5 Group, Veon и LetterOne.