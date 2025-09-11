Ипотека в помощь: как российские IT-специалисты решают квартирный вопрос

13% IT-специалистов в России торопятся приобрести недвижимость в ипотеку. Среди основных причин, почему опрошенные спешат совершить сделку, — вероятность подорожания квартир (5,5%), проблемы со съемом жилья (2,3%), опасения по поводу возможных изменений в условиях льготных ипотечных программ (4,7%), сообщили РИАМО в компании Level Group.

Исследование девелопера также показало, что каждый второй айтишник планирует выплатить кредит досрочно после оформления IT-ипотеки: (50% опрошенных). При этом каждый пятый (18%) хотел бы погасить кредит в течение 5 лет, 8% — в течение 3 лет, еще столько же (8%) рассчитывают расплатиться в течение года. Но все же каждый шестой респондент (16%) закладывает на досрочное погашение более 5 лет, а каждый третий (32%) и вовсе не планирует гасить IT-ипотеку досрочно.

«IT-ипотека на сегодняшний день позволяет оформить жилищный кредит с льготной процентной ставкой в 6% годовых, что более чем в 3 раза ниже по сравнению со стандартной ипотечной программой, ставки по которой начинаются от 18,5%. Соответственно и ежемесячный платеж по IT-ипотеке намного комфортнее, так, к примеру, если взять максимальную сумму кредита в 9 млн рублей, ежемесячный платеж по IT-ипотеке на 30 лет составляет 54 тыс. рублей, а по стандартной программе — уже от 140 тыс. рублей», — заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Также важно отметить, что процентная ставка 6% действует при условии трудоустройства заемщика в аккредитованной IТ-компании в течение всего срока действия кредитного договора. Для этого необходимо подтверждать место работы путем регулярного предоставления в ипотечный банк сведений о трудовой деятельности, подчеркнул эксперт. Форма, сроки и периодичность подтверждения определяются кредитным договором. При этом допускается перерыв до 6 месяцев в случае увольнения и последующего трудоустройства в другую аккредитованную ИТ-компанию, которая соответствует всем критериям программы, напомнил Овечкин.

Интересно также, что значительная доля опрошенных уже совершила сделку по покупке жилья (32%) либо имеет собственную квартиру, доставшуюся в наследство (57%). Велика и группа респондентов, которые выбирают выжидательную позицию: 17% признались, что предпочитают накопить больше денег на первоначальный взнос, чтобы уменьшить размер ипотечного кредита. Еще 13% предпочитают наблюдать, изменится ли ключевая ставка и как она скажется на рынке недвижимости.

На днях Минцифры напомнило IT-компаниям о необходимости до 20 сентября подать заявление в ФНС для участия сотрудников в программе льготной IT-ипотеки. Это требование является ключевым при оформлении данной ипотеки на льготных условиях в 2025 году.