В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана

сегодня в 11:09

В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Ожидается ухудшение видимости до 200 м, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения действует с 03:00 до 11:00 12 сентября. Туман ожидается в ночные и утренние часы.

Также в Подмосковье действует «желтый» уровень из-за пожароопасности — до 02:00 15 сентября. В это время в области местами прогнозируется высокая пожарная опасность. Она будет достигать 4 класса.

В Подмосковье и Москве в четверг обойдется без осадков, температура днем поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов. Прогнозируется небольшая облачность.