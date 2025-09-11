Сухая погода и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг обойдется без осадков, температура днем поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется небольшая облачность.
Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается плюс 8 — плюс 10 градусов, днем 12 сентября — от плюс 18 до плюс 20. Также будет сухо и облачно.