Сухая погода и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в четверг обойдется без осадков, температура днем поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.