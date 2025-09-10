«Желтый» уровень опасности из-за пожаров объявлен в Подмосковье 11–15 сентября

В Московской области в ближайшие дни ожидается пожароопасная обстановка. В связи с этим был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать в период с 3:00 11 сентября до 2:00 15 сентября. В это время в области местами прогнозируется высокая пожарная опасность. Она будет достигать 4 класса.

Также в Подмосковье с 3:00 до 11:00 11 сентября «желтый» уровень действует из-за тумана. В это время ожидается ухудшение видимости до 200 метров.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее в Подмосковье предупредили, что сжигание растительных остатков ухудшает экообстановку. Также такие действия чреваты пожарами.