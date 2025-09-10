В Подмосковье предупредили, что сжигание растительных остатков ухудшает экообстановку

Близится к концу дачный сезон, и многие обладатели дачных участков и частных домовладений начинают избавляться от ботвы и палой листвы. К сожалению, многие предпочитают ее сжигать в самодельных печах, металлических бочках или просто на открытом грунте. Между тем, такие действия не только чреваты пожарами, но и ухудшают качество атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ученые посчитали, что одна тонна тлеющей листвы выделяет 30 килограммов оксида углерода. В дыме от костра из листвы и травы в 350 раз больше вредных веществ, чем в дыме от курения. В осенний период в министерство поступает множество жалоб на локальные выбросы, при этом люди склонны думать, что неприятные запахи исходят от промышленных и коммунальных предприятий. На деле очень много таких жалоб спровоцированы сжиганием ботвы и листвы, особенно в безветренную погоду, когда снижается скорость рассеивания загрязняющих веществ. Кроме того, при сжигании растительных остатков на грунте гибнут почвообразующие микроорганизмы и полезные насекомые, что снижает плодородие земель.

Специалисты рекомендуют отказаться от сжигания ботвы и листвы в пользу компостирования. Это долгий процесс, но его можно ускорить специальными биопрепаратами. Одни из них созданы на основе микроорганизмов, которые стимулируют разложение растительных остатков. Другие представляют собой пребиотики на основе гуминовых кислот, которые служат питательной средой для червей, слизней, плесени и развития собственной (аборигенной) микрофлоры листьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.