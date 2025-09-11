Общественник Василец предполагает украинский след в инциденте с дронами в Польше

Эксперт отметил, что правительство украинского президента Владимира Зеленского могло получить доступ к некоторому количеству таких беспилотников после их перехвата или перепрограммирования. Он пояснил, что российские воздушно-космические силы обычно используют подобные БПЛА для поддержки ракетных ударов или атак дронами.

По мнению общественного деятеля, необычно быстрая реакция американской стороны и чрезмерные меры польских властей, включая поднятие авиации, частичное закрытие аэропортов и объявление мобилизации, могут указывать на скоординированный характер происходящего.

«С учетом реакции очень странной — и в США очень быстрой, и в самой Польше, где авиацию подняли, чуть ли не закрыли аэропорты и мобилизацию объявили — это все говорит о том, что это все-таки больше похоже на некие синхронные действия», — заключил Василец в эфире Sputnik.

Ранее Польша официально обратилась в совет безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание в связи с проникновением беспилотных летательных аппаратов в ее воздушное пространство. Поводом для экстренного созыва стало заявление оперативного командования польской армии от 10 сентября об уничтожении нескольких БПЛА.