Польша инициировала экстренное заседание СБ ООН из-за беспилотников

Польша официально обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание в связи с проникновением беспилотных летательных аппаратов в ее воздушное пространство.

Об этом сообщило постпредство Южной Кореи при ООН, которое в настоящее время председательствует в органе. По данным источников ТАСС, заседание может состояться уже в пятницу.

Поводом для экстренного созыва стало заявление оперативного командования польской армии от 10 сентября об уничтожении нескольких БПЛА. Премьер-министр страны Дональд Туск утверждает, что ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, причем все дроны, по его словам, летели с территории Белоруссии. В ответ на инцидент НАТО по просьбе Варшавы инициировала консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

Министерство обороны России, комментируя ситуацию, подтвердило нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 10 сентября, но категорически отвергло причастность к нарушениям воздушной границы Польши. В ведомстве подчеркнули, что «удары по территории Польши не планировались», а дальность используемых российских БПЛА «не превышает 700 км», что исключает возможность их случайного попадания в польское воздушное пространство при ударах по украинским целям.