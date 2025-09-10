НАТО проведет полную оценку инцидента с дронами в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс проводит полную оценку заявлений Польши об инциденте с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.

Прямая трансляция пресс-конференции НАТО велась на YouTube-канале объединения.

«Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — сказал Рютте.

В среду утром польский премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети X, что воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, речь идет об «огромном количестве» БПЛА, которые якобы принадлежат России. Представляющие опасность дроны уничтожили. Фото одного из упавших БПЛА было опубликовано в СМИ.

После инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши НАТО запустило применение статьи № 4 Североатлантического договора. Также инцидент с беспилотниками в Польше прокомментировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

