Жителей и гостей Орехово-Зуева приглашают окунуться в историю на День города

Жителей и гостей Орехово-Зуева приглашают прикоснуться к прекрасному и окунуться в историю. В честь 108-летия города учреждения культуры подготовили насыщенную программу мероприятий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской историко-краеведческий музей откроет свои двери 13 сентября. Гости смогут бесплатно познакомиться с основной экспозицией, а также посетить открытую выставку «История России, рассказанная рублем».

В Выставочном зале города Орехово-Зуево продолжает работать выставка живописи «Грани русского пейзажа», на которой представлены работы молодых художников Ивана Пимкина и Юлии Филимоновой.

А Дом Оглоблина готовит сразу два подарка на грядущую субботу. 13 сентября в 10:00 открывается выставка живописи и графики «Линии города». В 12:00 начинается сборная экскурсия «Дом, который помнит: от купцов до реставраторов» — об истории и архитектуре Дома Оглоблина. Предварительная запись на экскурсию по телефону: 8(496)424-75-02.

Вход на все мероприятия — свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.