Патриотическое воспитание обсудили с молодежью Солнечногорска на встрече с главой округа

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с активистами флагманских общественных движений: Волонтеры Подмосковья, Юнармия, Молодая Гвардия Единой России и Движение Первых. Диалог был посвящен обсуждению ключевых вопросов формирования патриотизма среди молодого поколения, реализации значимых проектов, направленных на развитие региона, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостями и спикерами встречи также стали главный врач Солнечногорской больницы и депутат Лариса Борисова, член Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Егор Карин.

На мероприятии обсуждались проблемы современности, касающиеся борьбы с распространением недостоверной информации и дезинформации, способной негативно повлиять на формирование патриотических ценностей. Участники обменялись мнениями относительно роли встреч с участниками специальной военной операции в воспитании патриотического сознания молодых людей.

«Наша цель — передать молодому поколению те самые базовые: культурные, семейные и социальные ценности, которые мы несем в себе. Именно желание выстраивать диалог на одном языке помогает научиться слышать друг друга и идти в одном направлении вместе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Успех в единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.