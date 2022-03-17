РИАМО - 17 мар. С начала текущего года на территории столицы специалисты провели обрезку около 25 тыс. деревьев, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«У нас сейчас начинается сокодвижение и мы завершает наш зимний и весенние этапы обрезки деревьев на территории города. В этом году было обрезано около 25 тыс. деревьев, в том числе, и по заявкам балансодержателей. Наши инспекторы также в ходе проверок выявляют деревья, которые подлежат обрезке»,- сказал Кульбачевский.

Он пояснил, что обрезка бывает 3 видов: санитарная, формовочная и омолаживающая. Последняя проводится для того, чтобы дерево продолжало иметь исторический вид. Формовочная обрезка проводится для придания растениям нужной формы. Чаще всего, так поступают с тополями.

«Такие работы (по обрезке – ред.) выполняются специалистами, в том числе, наш департамент обучает сотрудников ГБУ « Жилищник», которые за это отвечают. Конечно мы контролируем, чтобы обрезка проводилась по установленным правилам»,- добавил глава департамента.

Кульбачевский рассказал, что обрезка деревьев проводится, в том числе, чтобы предотвратить падение веток и стволов на автомобили при шквальном ветре.