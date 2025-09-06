Более 800 жителей Ленинского округа приняли участие в фестивале красок «Holi Dance»

В Центральном парке города Видное 6 сентября состоялся масштабный интерактивный фестиваль красок «Holi Dance», посвященный 60-летию города и 96-летию Ленинского городского округа. Мероприятие собрало свыше 800 участников. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского округа.

«Фестиваль „Holi Dance“ — это современный и яркий формат празднования. Это прекрасная возможность для жителей всех возрастов стать частью масштабного красочного шоу, раскрыть свои творческие способности и получить незабываемые эмоции. Мы специально пригласили организаторов из Санкт-Петербурга, чтобы подарить нашему городу частичку знаменитого северного фестиваля красок. Уверены, что этот праздник станет одним из самых запоминающихся событий программы и будет интересен как молодежи, так и семьям с детьми», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Уточняется, что организаторы подготовили насыщенную программу с творческими перформансами, интерактивными активностями, увлекательными конкурсами и танцевальными флешмобами. Также, особое внимание уделили безопасности: все краски были сертифицированы и соответствовали экологическим стандартам.

В пресс-службе добавили, что в этот праздник для жителей и гостей округа подготовили концерт с участием местных исполнителей и творческих коллективов, симфонического оркестра, приглашенных артистов. Также, возле кинотеатра «Искра» будут организованы развлекательные интерактивные площадки.

Красивым завершением праздника станет световое шоу фонтанов на Тимоховском пруду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.