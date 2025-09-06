Запрет на контакт: афганские спасатели после землетрясения не помогали женщинам

Спасатели в Афганистане после землетрясения помогали только мужчинам

В Афганистане после сильного землетрясения спасатели помогали только мужчинам, так как афганские нормы запрещают физический контакт между с женщинами, сообщает «АиФ» .

Как пишет The New York Times, пострадавшим от землетрясения женщинам пришлось оставаться под завалами и ждать, когда к ним на помощь придут другие женщины или родственники-мужчины.

Талибан и традиционные афганские нормы запрещают мужчинам физический контакт с женщинами, не являющиеся членами одной семьи. Поэтому многие раненые женщины не получили медпомощи, а некоторые остались погребены под завалами.

В ночь на 1 сентября в восточных и центральных провинциях Афганистана произошло землетрясение. Погибли не менее 800 человек. Примерно 3 тыс. пострадали.

Страна попросила у РФ помощи в устранении последствий мощного землетрясения.