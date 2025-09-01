Афганистан попросил у России помощи после землетрясения, убившего 800 человек

Афганистан попросил у России помощи в устранении последствий мощного землетрясения. МЧС РФ начал работать над этим, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Неизвестно, могли ли пострадать в ходе землетрясения россияне. Вероятность того, что они находились в регионах, которые затронул катаклизм, низкая.

Ночью с 31 августа на 1 сентября в восточных и центральных провинциях Афганистана случилось землетрясение. По последней информации, погибли не менее 800 жителей. Примерно три тыс. человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения в Афганистане составила шесть баллов. Обрушилось здание, в результате чего погибли два ребенка.