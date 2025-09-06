В День округа в Видном почтили заслуженных жителей округа

В день 60-летия Видного глава подмосковного Ленинского округа Станислав Каторов и председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко по традиции отметили тех жителей, кто вносит наибольший вклад в развитие муниципалитета. Звания «Почетный гражданин Ленинского городского округа» удостоены Павел Шагин и Рашид Галиуллин, лауреатами стали 11 жителей, об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«Рашид Рашитович Галиуллин, Герой Российской Федерации и старший специалист-эксперт Военного комиссариата г. Подольск по Московской области. Рашид из нашего поселка Петровское, он проявил исключительное мужество в июле 2023 года: вызволил раненых солдат из-под обломков, оказал им первую помощь, а затем в одиночку вступил в бой, удерживая позиции до прибытия подкрепления. Сейчас он активно вовлечен в патриотическое воспитание молодежи, в социальную жизнь нашего округа и продолжает оказывать поддержку нашим военнослужащим. Павел Игоревич Шагин, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 14 по Московской области. Помимо профессиональной деятельности, Павел Игоревич посвящает все свое свободное время оказанию помощи нашим бойцам, лично доставляет адресную гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Именно он выступил с инициативой создания музея СВО в нашем Историко-культурном центре», — рассказал глава округа Станислав Каторов.

Уточняется, что награды к званию «Лауреат Ленинского округа» вручил 11 жителям председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

«Это работники сфер образования, здравоохранения, экономики, транспорта и другие уважаемые наши жители. Пусть этот день станет отправной точкой для новых свершений и вдохновит каждого жителя Ленинского округа на добрые дела и созидательный труд во благо нашего общего дома. С праздником!», — обратился к присутствующим со сцены Станислав Радченко.

В пресс-службе добавили, что помимо вручения наград в рамках официальной части празднования Дня округа и юбилея Видного глава муниципалитета Станислав Каторов рассказал об итогах работы за 2024 год и 8 месяцев текущего.

«В Ленинском округе улучшаем качество жизни, строя школы и детские сады, развивая здравоохранение, модернизируя инфраструктуру, создавая индустриальные парки, обновляя ЖКХ, благоустраивая общественные пространства. Впереди еще много задач. Но я уверен, что вместе мы сделаем Ленинский округ еще более сильным, процветающим и комфортным для жизни. Благодарю всех за труд, неравнодушие и любовь к нашему общему дому. С праздником, дорогие земляки!», — сказал глава округа Станислав Каторов.

