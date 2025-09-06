«Купи и получи мужа»: необычные дыни нашли в продаже в Москве

Продавцы бахчевых на Преображенском рынке Москвы идут на различные уловки, чтобы заинтересовать покупателя. Владелец одной из торговых точек оставляет на дынях теплые пожелания, сообщает «Абзац» .

Так, на «добрых» дынях можно увидеть надписи «Купи меня и найди мужа», «Я хочу тебя обнять», «От всей души», «Бери меня домой», «Я очень сладкая», «Я нежная», «Купи меня, я очень добрая», «Я любовь» и «Я суперрр».

«Что-то в голову дало, чтобы написать такие красивые слова. Вдруг людям понравится. И людям нравится», — прокомментировал продавец по имени Эмин.

Он добавил, что люди подходят с просьбами сфотографироваться и купить дыни с добрыми пожеланиями. Например, девушки и женщины раскупают дыни «Купи меня — получи мужа», а мужчины — «Я хочу тебя обнять».