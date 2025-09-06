«Купи и получи мужа»: необычные дыни нашли в продаже в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Продавцы бахчевых на Преображенском рынке Москвы идут на различные уловки, чтобы заинтересовать покупателя. Владелец одной из торговых точек оставляет на дынях теплые пожелания, сообщает «Абзац».
Так, на «добрых» дынях можно увидеть надписи «Купи меня и найди мужа», «Я хочу тебя обнять», «От всей души», «Бери меня домой», «Я очень сладкая», «Я нежная», «Купи меня, я очень добрая», «Я любовь» и «Я суперрр».
«Что-то в голову дало, чтобы написать такие красивые слова. Вдруг людям понравится. И людям нравится», — прокомментировал продавец по имени Эмин.
Он добавил, что люди подходят с просьбами сфотографироваться и купить дыни с добрыми пожеланиями. Например, девушки и женщины раскупают дыни «Купи меня — получи мужа», а мужчины — «Я хочу тебя обнять».