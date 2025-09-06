16 тонн гуманитарной помощи отправлено бойцам СВО и жителям Донбасса из Ленинского округа

В Ленинском округе отметили юбилей Видного и День округа отправкой 16 тонн гуманитарной помощи участникам СВО и жителям Донбасса. Благодаря совместным усилиям жителей, добровольцев, сотрудников муниципальных учреждений и предпринимателей удалось собрать и отправить значительный объем необходимых вещей. Ожидается, что конвой достигнет адресатов в течение 3 суток. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Поддержка наших военнослужащих и их семей — особо важная тема. В нашем округе действует 29 различных мер поддержки — выплаты, льготы, социальные услуги. Через наше отделение Госфонда „Защитники Отечества“, Центр поддержки семей мобилизованных, центр „Стратегия“ наши военнослужащие и их близкие получают помощь. В эту работу вовлечены все: и наши волонтеры, и депутаты, и предприниматели, и сотрудники администрации, и просто неравнодушные жители. За первые восемь месяцев 2025 года, благодаря совместным усилиям в зону специальной военной операции, мирным жителям новых территорий мы направили свыше 50 тонн гуманитарной помощи. Сегодня отправили очередной конвой в зону СВО, собрали 16 тонн помощи», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Он отметил, что в перечень собранного вошли предметы первой необходимости: питьевая вода, строительные материалы, продукты питания, хозтовары, теплые одеяла, подушки, матрасы, средства личной гигиены.

«Особое внимание при формировании гумгруза уделили потребностям в условиях сложной инфраструктуры — собрали бензопилы, теплые спальные мешки, термоноски, шапки для защиты от холода. И это далеко не полный список всего, что было собрано сегодня благодаря отзывчивости наших жителей. Организовать сбор и отправку такого масштабного груза стало возможным благодаря активному участию учреждений образования, культуры и спорта, активистов „Молодой гвардии Единой России“, волонтеров Подмосковья и жителей нашего округа. Отдельно хочу поблагодарить депутатов Совета депутатов за их поддержку и координацию усилий. Огромный вклад внесли и представители бизнеса: ООО „ПКБК В&В“, ООО „Мегапак“, ООО „ТПФ Конструкция“, ООО „Випкомплект“, ООО „Сантехкомплект“, парк-отель „Орловский“, ТК „Конструктор“, ТЦ „Формула Х“, ТЦ „Бухта“, рынок „Ермолино“, рынок „БММ“, ТЦ „Дрожжино“ и ООО „СТЕ Деталь“», — добавил Каторов.

В пресс-службе уточнили, что в Ленинском городском округе действуют постоянные пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают на базе всех территориальных отделов администрации Ленинского городского округа, в здании кинотеатра «Искра», в помещении муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия», в военно-патриотической центре «Стратегия» и в ряде других территорий округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.