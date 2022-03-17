РИАМО - 17 мар. За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 512 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе было выявлено 935 439 заражений, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Подмосковье была отменена часть ограничений, принятых для борьбы с инфекцией. Так, в регионе больше не требуется носить маски в общественных местах.

Наиболее эффективной защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

С этого года во всех субъектах России начали прививать подростков. Вакцинация доступна для детей в возрасте 12-17 лет.