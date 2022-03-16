РИАМО - 16 мар. Оргкомитет фестиваля «Гринландия» решил учредить новую номинацию для Всероссийского заочного песенно-поэтического конкурса «А я живу в России!» Дополнительная номинация получила название «Своих Россия не бросает!», сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

В дополнительную номинацию авторы и исполнители смогут подать свои песни и стихи, посвященные духовному и ратному подвигу народов России. Например, посвятить произведения можно солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, защитникам Донбасса или борцам с терроризмом.

В заявке на конкурс следует указать дополнительную номинацию «Своих Россия не бросает!». В связи с введением новой номинации и большим числом заявок прием произведений был продлен до 30 апреля 2022 года.

Впервые название номинации прозвучало в 2014 году, когда одноименную песню с главной сцены «Гринландии» исполнили автор композиции, депутат Госдумы Олег Валенчук и народный артист СССР Иосиф Кобзон. Песня была создана по мотивам событий Крымской весны 2014 года.