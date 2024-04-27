Взрывы прогремели в четырех украинских регионах

Серия взрывов прогремела в ряде регионов Украины на фоне воздушной тревоги, пишет РБК со ссылкой на местные источники.

Один взрыв произошел в Ивано-Франковской области, еще по одному в Житомирской и Хмельницкой областях.

Также взрывы зафиксировали в Тернопольской области. Сигнал воздушной тревоги продолжает действовать на всей территории страны. В Киевской области работает ПВО.

Ранее в Черкасской области Украины был атакован объект критической инфраструктуры.