Генерал Кривонос: самолеты ВКС РФ дерзко бьют по ВСУ

сегодня в 23:47

Российские истребители дерзко бьют по ВСУ на Украине на фоне нехватки ПВО у Киева, заявил украинский отставной генерал Сергей Кривонос, пишет РИА Новости .

«Российские самолеты <…> дерзко бомбят наши позиции на переднем крае», — пожаловался он в эфире YouTube-канала «Прямой».

Бывший генерал указал на острую нехватку противовоздушных систем у украинцев. ВСУ, по его словам, не способны ничего противопоставить российским ВКС, которые сбрасывают на своего противника корректируемые авиационные бомбы.

Также Кривонос затруднился ответить, помогут ли Киеву поставки нового оружия со стороны американских партнеров.