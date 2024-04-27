27 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России отмечают День парламентаризма и День вахтовика. Кроме того, 27 апреля отмечается Международный день настольных игр.

День российского парламентаризма

Эта памятная дата была установлена 27 июня 2012 года для привлечения внимания граждан к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов госвласти субъектов РФ, а также для ее популяризации.

27 апреля 1906 года приступила к работе Госдума Российской Империи — нижняя палата парламента. Верхней палатой был Государственный совет. Госдума стала первым в истории страны демократическим институтом.

День российского парламентаризма можно назвать символом преемственности государственных и парламентских традиций.

День вахтовика

Также 27 апреля в России отмечается День вахтовика. Данный праздник не имеет официального статуса, но отмечается в нашей стране ежегодно. Впервые праздник отмечали в 2011 году, когда инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку.

Вахтовый метод работы практикуется и используется давно во многих странах мира. Этот метод организации труда позволяет более эффективно решать задачи в разных условиях.

Вахтовиками могут быть люди разных профессий, но их объединяет объект, на котором они трудятся и условия, в которых они работают и отдыхают.

Международный день настольных игр

В этот день во многих странах мира отмечается день настольных игр. Настольные игры помогают развивать интеллектуальные и социальные навыки, а также укрепить связь между людьми, повысить самооценку и уменьшить стресс.

Настольные игры не только стимулируют творческое мышление, память и внимание, но и помогают научиться принимать решения в вопросах, стать увереннее.

Именины

Именины в этот день отмечают Александр, Антон, Валентин, Иван и Мартин.