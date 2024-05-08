Ранены пять человек в результате атаки ВСУ на луганскую нефтебазу

Пять сотрудников луганской нефтебазы пострали в результате обстрела ВСУ

Пять сотрудников луганской нефтебазы пострадали в результате обстрела ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара,» — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС, добавил он.