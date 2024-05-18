18 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день отмечается Международный день музеев, День рождения майского жука и День Балтийского флота ВМФ России.

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая отмечается международный день музеев. Это профессиональный праздник музейных работников. Учрежден праздник был в 1977 году на заседании Международного совета музеев. Именно тогда было принято предложение российской организации об учреждении праздника.

Считается, что через музеи и искусство люди выражают отношение к историко-культурному наследию. Музеи ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Традиционно в этот день в разных странах мира музеи работаю совершенно бесплатно, а также подготавливают для посетителей новые выставки и экспозиции, тематические лекции, экскурсии и научные чтения.

День рождения майского жука

В этот день отмечается день рождения майского жука, ведь именно в этот период насекомые просыпаются. Полеты майского жука означают, что начинается теплый, летний период.

Вылет хрущей происходит не одновременно, а волнообразно. Это связано с тем, что почва прогревается неравномерно, а жук ориентируется именно на ее температуру.

Майский жук является вредителем для посевов. При этом его обожают птицы и животные.

О майских жуках раньше складывали приметы. Так, считается, что жуков плохо убивать, потому что это может привести к болезни.

День Балтийского флота ВМФ России

18 мая ежегодно в России отмечается День Балтийского флота ВМФ. Он был учрежден приказом 15 июля 1996 года в честь создания Балтийского флота.

В 1703 году флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу. Этот день принято считать днем рождения Балтийского флота России.

Сейчас Балтийский флот является одним з старейших флотов России и представляет собой крупное оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота РФ. Базируется он в Балтийске Калининградской области и Кронштадте Ленинградской области.

Основными задачами флота в настоящее время являются защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности, обеспечение безопасности судоходства, выполнение внешнеполитических акций правительства.

Именины

В этот день именины отмечают Адриан, Ирина и Яков.