8 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно поздравить с профессиональным праздником работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и сотрудников уголовно-исполнительной системы России. Также в этот день в 1967 году открыли мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

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24 ноября 2004 года Генассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Вторая мировая стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества и продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый).

В войну было втянуто 61 государство. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней странам.

В эти дни проходят различные памятные мероприятия. Для жителей организуют торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкцию некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

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Эта служба является федеральным органом исполнительной власти РФ. Она контролирует военно-техническое сотрудничество страны с иностранными государствами в соответствии с законодательством.

Дату профессионального праздника выбрали неслучайно. Именно 8 мая 1953 года распоряжением Совета министров СССР при министерстве внутренней и внешней торговли СССР было создано Главное инженерное управление — как институт госпосредника в сфере военно-технического сотрудничества Советского Союза с зарубежными странами.

Системе военно-технического сотрудничества России удалось выйти в мировые лидеры по объему экспорта вооружения и военной техники, значительно расширить географию экспорта отечественной продукции.

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ

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Каждый год 8 мая свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России.

Сейчас в составе Федеральной службы исполнения наказаний России работает самостоятельное структурное подразделение — оперативное управление. Оно обеспечивает личную безопасность заключенных и персонала исправительных учреждений, а также занимается расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания.

До 2020 года особая роль принадлежала именно оперативным подразделениям, которым приходится работать в тяжелых условиях и выполнять непростые задачи, связанные с обеспечением законности и правопорядка в исправительных учреждениях.

Открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата»

Фото - © Ivtorov. Собственная работа/Wikipedia.org

В Москве 57 лет назад состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата». Он находится у стен Кремля.

Мемориал появился в память о героизме советских воинов в годы ВОВ. В декабре 1966 года, в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

На могиле горит Вечный огонь Славы — он вырывается из середины бронзовой звезды. Его зажгли от пламени Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Именины

В этот день именины отмечают Василий, Марк и Сергей.