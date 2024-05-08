Немецкая полиция задержала подозреваемого в убийстве двух россиянок

В автобусе задержан подозреваемый в убийстве двух россиянок гражданин Литвы

В Германии полиция арестовала подозреваемого в убийстве двух россиянок гражданина Литвы Андрея Кушлевича, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk.

Кушлевич подозревается в убийстве своей жены, гражданки России Ирины Двизовой, и ее дочери Даяны Двизовой в турецком Бодруме.

«Полицейские обнаружили мужчину в ходе пограничного контроля в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен», — указано в сообщении.

В ноябре в Бодруме тела российской модели Ирины Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой.

Кушлевич находится в РФ в розыске с 2017 года за побег из-под ареста, он был солдатом-наемником в Литве, сказано в материале.