Сикорский: у Дуды не было полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

У польского лидера Анджея Дуды не было необходимых полномочий для обсуждения возможностей размещения ядерного оружия в стране, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости .

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом и что на это пока нет шансов», — пояснил министр в эфире телеканала Polsat.

Дуда, по словам Сикорского, «представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров». При этом правительство не давало президенту «стимула или полномочий» говорить на тему ядерного оружия.

«Это очень сложные вопросы, которые мы обсуждаем в группе по ядерному планированию Североатлантического альянса в добавил наивысшей секретности. Это делается в таких специальных убежищах», — пояснил Сикорский.

Дуда в интервью Fakt ранее сказал, что Варшава готова разместить у себя американское ядерное оружие.