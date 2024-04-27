Контрактники присоединились к протесту в Армении

Отмечается, что собравшиеся требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сказано на странице общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсетях.

Там же появилась видеозапись встречи людей в военной форме.

Армянский МИД ранее сообщил о предварительном согласовании прохождения отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада».