РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 45 977 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

689 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 952 927 случаев инфицирования. Скончалось 14 548 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 913 996 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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