РИАМО - 16 мар. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 17 марта разрешит пассажирам не надевать защитные маски во время полета в связи с ослаблением коронавирусных ограничений в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

В компании отмечают, что ношение масок останется обязательным в случаях, если это предусмотрено обязательными правилами аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

«Аэрофлот» 8 марта заявил о прекращении международных авиарейсов в связи с закрытием воздушного пространства ЕС и США для России. Ограничения также распространились на полеты компаний «Россия» и «Аврора».

Компания продолжает осуществлять авиаперевозки только по территории страны, а также в столицу Белоруссии Минск и обратно.

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