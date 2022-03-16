РИАМО - 16 мар. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва несколько раз предлагала властям в Киеве избежать кровопролития еще до начала спецоперации на Украине, но они отказались от этого шага. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, ну что же, это их решение», – отметил Путин.

Президент также добавил, что власти Украины вскоре «осознают, что происходит на их земле».

Ранее Путин назвал спецоперацию России на Украине успешной и заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля.

Что происходит 16 марта: ход спецоперации на Украине и санкции против Байдена>>