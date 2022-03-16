РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Роддом в подмосковном Красногорске планируют открыть после капитального ремонта 1 июня, сообщил представитель компании-подрядчика ООО «2Б проект».

Ход строительства социальных объектов на территории Красногорска обсудили в среду. Вел заседание строительного штаба глава округа Дмитрий Волков.

«Работы ведутся полным ходом, к 1 июня мы планируем завершить», - сообщил представитель.

Главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина добавила, что параллельно ведется закупка оборудования.

«Если задержек с поставкой оборудования не будет, 1 июня откроемся», - добавила Евзерихина.

Волков дал поручение оповестить о планируемой дате открытия роддома всех женщин, стоящих на учете по беременности в женской консультации Красногорска.

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 85%.