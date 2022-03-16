РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Роддом в подмосковном Красногорске планируют открыть после капитального ремонта 1 июня, сообщил представитель компании-подрядчика ООО «2Б проект».
Ход строительства социальных объектов на территории Красногорска обсудили в среду. Вел заседание строительного штаба глава округа Дмитрий Волков.
«Работы ведутся полным ходом, к 1 июня мы планируем завершить», - сообщил представитель.
Главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина добавила, что параллельно ведется закупка оборудования.
«Если задержек с поставкой оборудования не будет, 1 июня откроемся», - добавила Евзерихина.
Волков дал поручение оповестить о планируемой дате открытия роддома всех женщин, стоящих на учете по беременности в женской консультации Красногорска.
В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 85%.
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