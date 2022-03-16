РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. За время пандемии в Красногорске выявили 51 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 28 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявили 952 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том 689 случаев за последние сутки. Скончались 14 548 человек. Выздоровели и выписались 913 996 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.