Экс-разведчик: французские агенты были уничтожены при ударе по Харькову в январе

Российские военные могли уничтожить группу французских агентов во время удара по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, заявил Николя Чинкуини, бывший сотрудник французской контртеррористической разведки, сегодня занимающийся поиском данных о соотечественниках, воюющих на Украине, в беседе с РИА Новости .

н отметил, что ВСУ превратили заброшенный роддом в базу для иностранцев, «ядро» которых составляли французы. В общей сложности было убито порядка 60 человек.

«Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — пояснил Чинкуини.

Бывший разведчик добавил, что французы обычно размещают в соцсетях информацию о погибших товарищах, однако в этот раз никаких данных не было.

«Первая причина состоит в том, что среди отдельных добровольцев, которых я знаю, не наблюдалось никаких потерь. И они к тому же не привыкли собираться в массах, а скорее занимают частные помещения небольшими группами», — пояснил Чинкуини.

Предпосылкой полагать, что агенты погибли, стал вызов французского посла в МИД РФ. Вероятно, тогда речь могла идти «операторах, назначенных французским правительством».