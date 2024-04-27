Тимур Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС за карьеру в МО

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сегодня обвиняемый во взяточничестве, и его супруга приобрели минимум один жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный автомобиль ЗиС в период работы чиновника в МО, пишет РИА Новости .

Журналисты проанализировали данные из деклараций за 2016–2019 годы, так как в 2021 году госслужащих ВС и сотрудников органов внешней разведки, участвовавших в борьбе с терроризмом и спецоперациях, включили в список лиц, подлежащих госзащите. Поэтому данные о них перестали публиковаться. С 2023 года на фоне проведения спецоперации в открытом доступе перестали появляться антикоррупционные декларации.

Выяснилось, что Иванов и его супруга ежегодно покупали новую машину или мотоцикл. Если ва 2016 году в семье было девять ТС, в 2019 количество возросло до 12. Одной из примечательных покупок стал раритетный лимузин ЗиС-110.

Также в 2019 году у семьи чиновника в собственности появился дом площадью свыше 1,5 тыс. квадратных метров. Вероятно, он также оформлен на супругу. У самого Иванова с 2016 года имеется доля в квартире площадью 44,2 «квадрата» и в пользовании квартира на 300 «метров». А их ребенок владеет квартирой в Мексике площадью 350 кв. м.