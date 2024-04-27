Взрывы произошли в Львовской области Украины
Серия взрывов прозвучала в Львовской области на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Конкретной информации о местах и разрушениях не приводится. Также взрывы произошли в Днепропетровской области и Харькове.
Второй раз за ночь тревога объявлена по всей территории Украины.
Ранее ВСУ попытались совершить массированную атаку на НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Силы ПВО и РЭБ подавили 10 беспилотников.