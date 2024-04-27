Кондратьев: ПВО подавила 10 беспилотников в Краснодарском крае

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ВСУ предприняли попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram .

Средства ПВО подавили более 10 дронов в Славянском, Северском и Кущевском районах.

«Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет», — сказано в сообщении.

В настоящее время экстренные службы ликвидируют возгорания в результате падения беспилотников противника.