Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, представляющая Республиканскую партию США, оказалась объектом ненависти на родине после отказа поддерживать новый пакет помощи Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Жители Чернигова, где выросла женщина, гордились ее становлением первым членом конгресса украинского происхождения. Но после отказа, их гордость сменилась гневом и чувством предательства, сказано в публикации.

Спартц, в сообщении для газеты, объяснила выбор тем, что как американке ей следует быть преданной не украинскому правительству, а людям, которые избрали ее представлять их интересы в Индиане.

В 2022 году она поддержала выделение Украине 40 млрд долларов, но потом стала критиковать Зеленского и Байдена, заявив, что они «подвели» народ Украины. Киевского лидера она призвала «перестать играть в политику и театр». Конгрессу же, по ее мнению, стоит усилить контроль за финансированием.